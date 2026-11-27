W nocy z 26 na 27 listopada Siły Obronne Ukrainy wspólnie z ruchem powstańczym „Czarna Iskra” zaatakowały fabrykę kauczuku syntetycznego w Jefremowie w obwodzie tulskim Federacji Rosyjskiej. Zakład ten zajmuje się produkcją stałego paliwa rakietowego, w szczególności dla rakiet balistycznych typu „Iskander”. O zniszczeniu obiektu poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak wyjaśniono w Sztabie Generalnym, kauczuk syntetyczny stanowi podstawę stałego paliwa rakietowego. Łączy on utleniacz i proszek metalowy w jeden wytrzymały ładunek, który nie pęka i równomiernie spala się w silniku rakiety.

„Bez niego «Iskander» pozostaje tylko kawałkiem metalu w magazynie. To właśnie tymi rakietami armia RF atakuje ukraińskie miasta, obiekty energetyczne i cywilne. Dlatego każdy cios wymierzony w „Jefremow” oznacza mniej pocisków balistycznych, które mogą polecieć na Ukrainę” — skomentowano w Sztabie Generalnym.

Skala wyrządzonych szkód jest obecnie ustalana.

Potwierdzono również wyniki ataku z 23 listopada na rafinerię w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim — zakład zdolny do przetwarzania do 7,5 mln ton ropy rocznie. Zniszczono tam 20 zbiorników poziomych, a uszkodzono kolejne 21 zbiorników poziomych i 11 pionowych, a także odcinek rurociągu.

„Siły obronne Ukrainy, realizując prawo do samoobrony, zagwarantowane w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, nadal konsekwentnie podejmują działania mające na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskiego agresora oraz zmuszenie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie” — dodano w Sztabie Generalnym.

W ciągu tygodnia ukraińskie siły zbrojne zniszczyły 15 magazynów okupantów — Sztab Generalny.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz — wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat w całym okresie trwania wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku straty te wyniosły 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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