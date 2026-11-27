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У ніч на 27 листопада Сили оборони України спільно з повстанським рухом «Черная Искра» атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ. Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер». Про ураження об’єкта повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як пояснили в Генштабі, синтетичний каучук — основа твердого ракетного палива. Він зв'язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети.

«Без нього «Іскандер» лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія РФ б'є по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Тож кожен удар по «Єфремову» — це менше балістики, яка може полетіти на Україну», — прокоментували в Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Підтверджено і результати ураження 23 листопада Новошахтинського НПЗ у Ростовській області — заводу, здатного переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. Там знищено 20 горизонтальних резервуарів і пошкоджено ще 21 горизонтальний та 11 вертикальних, а також ділянку трубопроводу.

«Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», — додали в Генштабі.

Українські військові за тиждень знищили 15 складів окупантів — Генштаб.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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