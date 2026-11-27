11月27日夜间，乌克兰国防军与“黑火花”反抗组织联合袭击了位于俄罗斯图拉州的叶夫雷莫夫合成橡胶厂。 该企业参与固体火箭燃料的生产，特别是用于“伊斯坎德尔”弹道导弹的燃料。乌克兰武装部队总参谋部通报了该目标被击中的消息。

据总参谋部解释，合成橡胶是固体火箭燃料的基础。它将氧化剂和金属粉末结合成一个坚固的装药，这种装药不会开裂，并在火箭发动机中均匀燃烧。

“没有它，‘伊斯坎德尔’就只是仓库里的金属。正是这些导弹，俄罗斯军队用来打击乌克兰的城市、能源设施和民用目标。 因此，对‘叶夫雷莫夫’的每次打击，都意味着能飞向乌克兰的弹道导弹会减少一些，”总参谋部如此评论道。

造成的损失规模正在核实中。

11月23日对罗斯托夫州新沙赫京炼油厂的打击结果也已得到证实——该厂年加工能力高达750万吨原油。 该厂有20个水平储油罐被摧毁，另有21个水平储油罐和11个垂直储油罐受损，一段输油管道也遭到破坏。

“乌克兰国防军在行使自卫权的同时， 继续系统性地采取措施，旨在削弱俄罗斯侵略者的军事经济实力，并迫使俄罗斯联邦停止对乌克兰的武装侵略”，总参谋部补充道。

乌克兰军队一周内摧毁了15处占领军仓库——总参谋部称。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在针对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

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