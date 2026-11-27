这部关于斯大林的宣传剧，在1932–1933年大饥荒93周年纪念日以及1946–1947年饥荒爆发80周年纪念日的前两天播出。 由弗拉基米尔·博尔特卡执导的电视剧《斯大林》已在俄罗斯开播，该剧以俄罗斯帝国宣传的风格塑造了这位苏联独裁者的形象。

前三集已上线，其中第一集可免费观看。

在其中一幕中，编剧重现了斯大林与温斯顿·丘吉尔、哈里·杜鲁门就二战后波兰边界问题发生争执的历史。斯大林据称声称，利沃夫不属于俄罗斯，而华沙则是其领土的一部分。

2023年，弗拉基米尔·普京曾公开讲述过类似的故事，尽管他将波茨坦会议与雅尔塔会议混淆了。 这一情节也出现在维亚切斯拉夫·莫洛托夫的回忆录中，但在谈判的逐字记录中并没有关于华沙的表述。

该剧还刻意塑造了俄罗斯民族肩负特殊使命以及需要强力领袖的形象。斯大林声称，俄罗斯人需要一位沙皇或领袖，据称没有他们就无法生存。 在另一场戏中，这位独裁者谈到了再次让欧洲屈服的可能性，并将罗科索夫斯基的波兰血统作为理由，解释为何应由朱可夫和科涅夫攻占柏林。

在苏联饥荒遇难者纪念日这一背景下，该剧将斯大林浪漫化，重现了领袖崇拜，并推广帝国叙事，将这位独裁者塑造成俄罗斯力量与伟大的象征。

乌克兰外交部对瑞士苏黎世电影节（Zurich Film Festival）决定将纪录片《战争中的俄罗斯人》纳入展映片单一事表示愤慨。

尽管面临批评，多伦多电影节仍决定放映俄罗斯宣传片导演阿纳斯塔西娅·特罗菲莫娃的争议之作《战争中的俄罗斯人》。 由于公众的愤慨以及要求不要放映这部美化在乌克兰作战的俄罗斯侵略者的影片的呼声，该片已被从节目单中撤下。

俄罗斯国家杜马起草了一项法案，拟限制影院放映外国电影。该倡议是在今年春季俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指示尽快实施相关限制后提出的。

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