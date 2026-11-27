Пропагандистский сериал о Сталине вышел за два дня до 93-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов и 80-летия начала голода 1946–1947 годов. В России стартовал показ сериала «Сталин» режиссёра Владимира Бортка, в котором советский диктатор изображён в духе российской имперской пропаганды.

Первые три серии уже доступны онлайн, причем первую можно посмотреть бесплатно.

В одной из сцен авторы воссоздали историю о споре Сталина с Уинстоном Черчиллем и Гарри Трумэном по поводу польских границ после Второй мировой войны. Сталин якобы заявляет, что Львов не входил в состав России, зато Варшава была её частью.

Подобную историю в 2023 году публично рассказывал Владимир Путин, хотя перепутал Потсдамскую конференцию с Ялтинской. Этот эпизод также описан в воспоминаниях Вячеслава Молотова, однако в стенограмме переговоров фразы о Варшаве нет.

В сериале также продвигается образ особой миссии русского народа и необходимости сильного вождя. Сталин заявляет, что русским нужен царь или лидер, без которого они якобы не способны существовать. В другой сцене диктатор говорит о возможности вновь поставить Европу на колени, а польское происхождение Рокоссовского использует как аргумент в пользу того, почему Берлин должны брать Жуков и Конев.

На фоне памятных дат, посвященных жертвам советских голодоморов, сериал романтизирует Сталина, воссоздает культ вождя и продвигает имперские нарративы, представляя диктатора как символ силы и величия России.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение в связи с решением швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «Русские на войне».

Несмотря на критику, кинофестиваль в Торонто решил всё же показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой «Русские на войне». Картина была снята с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать ленту, которая оправдывает российских захватчиков, воюющих в Украине.

В Государственной думе России разработали законопроект, предусматривающий ограничение показа иностранных фильмов в кинотеатрах. Инициативу подготовили после того, как весной президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее ввести соответствующие ограничения.

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