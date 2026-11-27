51-летний российский спортивный комментатор и пропагандист Алексей Андронов оказался в реанимации. После выхода из критического состояния его перевели в обычную палату.

Об улучшении состояния здоровья сообщил знакомый Андронова Кирилл Шулика.

По его словам, ситуация была крайне тяжелой: Андронов несколько дней находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем его ввели в медикаментозный сон. В сознание он начал приходить лишь незадолго до перевода из реанимации. Шулика отметил, что врачам удалось спасти комментатора.

Причины госпитализации и диагноз Андронова пока не разглашаются. Ранее он работал пресс-атташе сборной России по футболу, а в соцсетях регулярно распространяет антиукраинскую пропаганду.

Источник: Кирилл Шулика.

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