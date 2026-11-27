Российские войска в Херсонской области пытаются подготовиться к зимним условиям, несмотря на проблемы с логистикой, и продолжают планировать высадку в районе микрорайона Корабел на острове Карантинный в Херсоне. В то же время украинские защитники контролируют пути снабжения противника и сдерживают его попытки продвижения.

По её словам, во время гуманитарного перемирия в Херсонской области российские военные воспользовались режимом тишины, чтобы пополнить запасы своих подразделений. Накопленных ресурсов, по оценкам, должно хватить примерно на месяц-полтора. Сейчас оккупанты сталкиваются с трудностями в логистике, которую контролируют украинские защитники.

«С приближением холодов потребность оккупантов в снабжении будет расти. Они будут пытаться обеспечить свои подразделения зимней одеждой, топливом для обогрева и другими необходимыми ресурсами. Однако, поскольку логистика врага находится под контролем украинских защитников, оккупанты прокладывают себе маршруты таким образом, чтобы как можно меньше перемещаться по открытым местностям», — отметила Шевченко.

В то же время российские войска продолжают планировать высадку в районе микрорайона Корабел на острове Карантинный в Херсоне.

В конце октября оккупанты уже пытались провести там десантную операцию, применив тактику небольших штурмовых групп. Однако попытка закончилась потерями для противника, а создать плацдарм россиянам не удалось.

Шевченко также обратила внимание на то, что погодные условия существенно затрудняют передвижение по островам вблизи Херсона. Из-за повышения уровня воды передвигаться по суше становится труднее. Дальнейшее ухудшение погоды ограничит возможности россиян, в частности передвижение по воде до образования льда.

«К слову, украинские защитники прочно удерживают оборону и не позволяют оккупантам продвигаться. Так, с начала ноября подразделения группировки войск (сил) «Юг» уничтожили 5653 российских военнослужащих и 2457 единиц вооружения и военной техники противника», — подытожила заместитель пресс-секретаря.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись вблизи села Петропавловка в Харьковской области, это населенный пункт к востоку от Купянска.

Российские оккупанты за прошедшие сутки 26 ноября продвинулись вблизи села Петропавловка Купянского района Харьковской области. По данным OSINT-проекта DeepState, общая площадь захваченной врагом территории на Купянском направлении составляет 8 кв. км, а Петропавловка перешла в серую зону.

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