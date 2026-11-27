27 ноября российские войска нанесли удары по зданию инфраструктурного объекта в Ковпаковском районе Сум и частному жилому дому в Песчанском старостате. В результате атак были повреждены здания; по предварительным данным, люди не пострадали.

По его словам, попадания зафиксированы по зданию инфраструктурного объекта в Ковпаковском районе. В результате удара повреждены стены и выбиты окна. Предварительно, пострадавших нет.

Еще одна атака была направлена на частный жилой дом в Песчанском старостате. Повреждения получили два расположенных рядом дома — в них повреждены стены, крыша и окна.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий российских атак. По предварительной информации, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

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