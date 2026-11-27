27 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na obiekt infrastrukturalny w rejonie Kowpakowskim w obwodzie sumskim oraz na prywatny dom mieszkalny w gminie Piszczańska. W wyniku ataków budynki uległy uszkodzeniu; wstępnie nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.

Jak poinformował, odnotowano trafienia w budynek obiektu infrastrukturalnego w rejonie Kowpakowskim. W wyniku uderzenia uszkodzono ściany i wybito okna. Wstępnie nie odnotowano ofiar.

Kolejny atak był wymierzony w prywatny dom mieszkalny w gminie Pischanska. Uszkodzeniu uległy dwa sąsiadujące ze sobą domy — w nich uszkodzono ściany, dach i okna.

Obecnie trwają prace związane z usuwaniem skutków rosyjskich ataków. Według wstępnych informacji w obu przypadkach nie odnotowano ofiar.

Informację tę przekazał na Telegramie szef miejskiej administracji wojskowej w Sumach Siergiej Kryvoshejenko.

W nocy z 27 na 28 listopada Rosja zaatakowała infrastrukturę krytyczną w obwodzie kirowogradzkim.

Przypomnijmy, że rosyjski dron zniszczył mieszkanie w dziesięciopiętrowym budynku w Dnieprze.

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