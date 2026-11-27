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У ніч проти 27 листопада російські війська атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. Під прицілом противника опинилися об'єкти критичної інфраструктури регіону.

«На місці оперативно спрацювали всі відповідні служби. Головне – обійшлося без загиблих і травмованих», – зазначив він.

Про це очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Фейсбуці.

Вранці 24 листопада російський безпілотник упав на території дитячого садка в Аджамській громаді Кіровоградської області.

Фото: Росія атакувала 11 областей України:у Запоріжжі загинули двоє людей.

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