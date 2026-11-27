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Російські війська завдали удару по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. Згодом місто атакував ще один ворожий безпілотник.

«Ворог завдав удару по автозаправці у Шевченківському районі міста. Наслідки уточнюємо», – зазначив мер.

Пізніше Ігор Терехов поінформував про атаку ще одним російським дроном на Київський район Харкова. Інформація про наслідки другого удару уточнюється.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

У ніч проти 27 листопада Росія атакувала Україну 155 ударними безпілотниками, зокрема реактивними дронами Shahed. До ранку українські сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість повітряних цілей. Водночас зафіксовано майже 30 влучань, а повітряна атака на момент повідомлення ще тривала.

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