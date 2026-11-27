Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na stację benzynową w dzielnicy Szewczenkowskiej w Charkowie. Następnie miasto zaatakował kolejny wrogi dron.

„Wróg przeprowadził atak na stację benzynową w dzielnicy Szewczenkowskiej. Sprawdzamy skutki ataku” – zaznaczył burmistrz.

Później Ihor Terechow poinformował o ataku kolejnego rosyjskiego drona na dzielnicę Kijowską w Charkowie. Informacje na temat skutków drugiego uderzenia są obecnie weryfikowane.

Poinformował o tym burmistrz Ihor Terechow na Telegramie.

W nocy z 26 na 27 listopada Rosja zaatakowała Ukrainę 155 dronami bojowymi, w tym dronami odrzutowymi typu Shahed. Do rana ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły lub unieszkodliwiły większość celów powietrznych. Jednocześnie odnotowano prawie 30 trafień, a atak powietrzny w momencie publikacji tej informacji nadal trwał.

Rosja zaatakowała gminę Cherson, jest jeden zabity i sześciu rannych.

Rosja zaatakowała Izium za pomocą uderzeń kombinowanych; są ofiary.

Rosjanie przeprowadzili prawie 700 uderzeń na Zaporoże; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni.

Czytaj nas na