W Mykołajowie w wyniku ataku rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych uszkodzono zakład przemysłowy
27 listopada w Mykołajowie w wyniku ataku rosyjskich dronów uszkodzono halę produkcyjną jednego z zakładów przemysłowych. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.
„Wczoraj i dzisiaj wróg zaatakował region za pomocą dronów bojowych. W wyniku tego w mieście Mikołajów uszkodzono halę produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego. Nie ma ofiar” – napisał on na kanale Telegram w piątek rano.
Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Mykołajowie, Georgij Reshetilow.
Rosja zaatakowała obwód mykołaївski, wśród rannych jest dziecko.
Rosja przeprowadziła masowany atak na Mikołajów przy użyciu rakiet Iskander-M i Szahidów; są ranni.