27 listopada w Mykołajowie w wyniku ataku rosyjskich dronów uszkodzono halę produkcyjną jednego z zakładów przemysłowych. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

„Wczoraj i dzisiaj wróg zaatakował region za pomocą dronów bojowych. W wyniku tego w mieście Mikołajów uszkodzono halę produkcyjną przedsiębiorstwa przemysłowego. Nie ma ofiar” – napisał on na kanale Telegram w piątek rano.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Mykołajowie, Georgij Reshetilow.

Rosja zaatakowała obwód mykołaївski, wśród rannych jest dziecko.

Rosja przeprowadziła masowany atak na Mikołajów przy użyciu rakiet Iskander-M i Szahidów; są ranni.

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