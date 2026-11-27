W nocy z 26 na 27 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały zaatakowane przez drony. Wybuchy słyszano we Wsewołożsku, Kudrowie oraz w co najmniej ośmiu dzielnicach Sankt Petersburga.

Około drugiej w nocy Drozdzenko ogłosił zagrożenie atakiem dronów. Według niego od początku ataku nad obwodem leningradzkim zestrzelono rzekomo 45 dronów.

Mieszkańcy zgłaszali wybuchy na północy Sankt Petersburga oraz we Wsewożsku. W Kudrowie, jak twierdzili, czuć było silny zapach prochu.

Doniesienia o wybuchach napływały z dzielnic Centralnej, Piotrogrodzkiej, Wasyleostrowskiej, Primorskiej, Wyborskiej, Kalinińskiej, Krasnogwardijskiej i Newskiej w Sankt Petersburgu.

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Najwięcej zgłoszeń dotyczących wybuchów napływało z północnej części miasta. Jeden z czytelników serwisu ASTRA poinformował, że syrena alarmu powietrznego nie zabrzmiała.

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Około ósmej rano gubernator obwodu leningradzkiego wyjaśnił przyczyny tymczasowego zamknięcia mostu Ładogskiego. Według niego konstrukcja nie uległa uszkodzeniom, jednak na moście działały mobilne grupy ogniowe.

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Informację tę podał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdzenko oraz rosyjskie media.

W nocy z 25 na 26 listopada szereg rosyjskich regionów oraz tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy znalazło się pod atakiem dronów. Donoszono o licznych wybuchach, działaniach rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, pożarach i uszkodzeniach obiektów. W kilku portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów.

W nocy z 25 na 26 listopada doszło do wybuchów w pobliżu kilku obiektów przemysłowych. Atakom uległy rafinerie w Nowokujbyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

W nocy z 25 na 26 listopada drony przeprowadziły atak na strefę przemysłową w Nevinomysku w obwodzie stawropolskim RF. Według informacji z kanałów OSINT oraz monitorujących Falcon i Astra, celem mogła być elektrownia Nevinomysk, która dostarcza energię elektryczną do zakładów przemysłowych w regionie.

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