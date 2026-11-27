W Rosji drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki
W nocy z 26 na 27 listopada Sankt Petersburg i obwód leningradzki zostały zaatakowane przez drony. Wybuchy słyszano we Wsewołożsku, Kudrowie oraz w co najmniej ośmiu dzielnicach Sankt Petersburga.
Około drugiej w nocy Drozdzenko ogłosił zagrożenie atakiem dronów. Według niego od początku ataku nad obwodem leningradzkim zestrzelono rzekomo 45 dronów.
Mieszkańcy zgłaszali wybuchy na północy Sankt Petersburga oraz we Wsewożsku. W Kudrowie, jak twierdzili, czuć było silny zapach prochu.
Doniesienia o wybuchach napływały z dzielnic Centralnej, Piotrogrodzkiej, Wasyleostrowskiej, Primorskiej, Wyborskiej, Kalinińskiej, Krasnogwardijskiej i Newskiej w Sankt Petersburgu.
Najwięcej zgłoszeń dotyczących wybuchów napływało z północnej części miasta. Jeden z czytelników serwisu ASTRA poinformował, że syrena alarmu powietrznego nie zabrzmiała.
Około ósmej rano gubernator obwodu leningradzkiego wyjaśnił przyczyny tymczasowego zamknięcia mostu Ładogskiego. Według niego konstrukcja nie uległa uszkodzeniom, jednak na moście działały mobilne grupy ogniowe.
Informację tę podał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdzenko oraz rosyjskie media.
W nocy z 25 na 26 listopada szereg rosyjskich regionów oraz tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy znalazło się pod atakiem dronów. Donoszono o licznych wybuchach, działaniach rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, pożarach i uszkodzeniach obiektów. W kilku portach lotniczych wprowadzono tymczasowe ograniczenia lotów.
W nocy z 25 na 26 listopada doszło do wybuchów w pobliżu kilku obiektów przemysłowych. Atakom uległy rafinerie w Nowokujbyszewsku i Syzranie, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.
W nocy z 25 na 26 listopada drony przeprowadziły atak na strefę przemysłową w Nevinomysku w obwodzie stawropolskim RF. Według informacji z kanałów OSINT oraz monitorujących Falcon i Astra, celem mogła być elektrownia Nevinomysk, która dostarcza energię elektryczną do zakładów przemysłowych w regionie.