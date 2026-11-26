W ciągu niecałych pięciu lat wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie odnotowano co najmniej 53 nagłe zgony członków najwyższego kierownictwa rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, urzędników lub wysokich rangą funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, przy czym w 34 przypadkach media lub oficjalne komunikaty podawały jako przyczynę samobójstwo, jednak w większości z nich urzędy stanu cywilnego nie odnotowały jednoznacznego samobójstwa.

Ustalono to na podstawie danych z wycieku bazy Rosstatu dotyczącej zgonów Rosjan, opublikowanych przez serwis „Ważne historie”. W szczególności w bazie odnotowano śmierć w lipcu 2026 roku w Moskwie byłego kierownika terminalu lotnictwa biznesowego „Szeremietiewo” Aleksieja Korszenka w wyniku „powieszenia o nieokreślonych zamiarach”, co nie wskazuje ani na samobójstwo, ani na zabójstwo, a rodzaj śmierci określa jako „nieokreślony”.

Ponadto, według danych pochodzących z wycieku z Rosstatu, w sierpniu 2025 roku zmarł współzałożyciel i największy udziałowiec firmy deweloperskiej „Samolec” Michaił Kenin: początkowo w dokumentach wskazano jedną z postaci przewlekłej choroby niedokrwiennej serca, a następnie przyczynę zgonu zmieniono na „nieustaloną”.

Źródło: śledztwo „Ważnych historii” oparte na danych z wycieku bazy Rosstatu dotyczącej zgonów.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z wycieku danych z bazy Rosstatu, przeanalizowanego przez dziennikarzy „Ważnych historii”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jeden zgon co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Armia Federacji Rosyjskiej na dzień wtorku, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 roku wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

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