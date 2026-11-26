W rejonie Browarskim w obwodzie kijowskim 26 listopada w wyniku rosyjskich ostrzałów uszkodzono dwa budynki mieszkalne, garaż, budynek gospodarczy oraz sklep.

Skutki ataków odnotowano w dwóch miejscowościach tego rejonu. W jednej z nich uszkodzono budynki mieszkalne, garaż i budynek gospodarczy, w drugiej odłamki zniszczyły dach sklepu.

Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Kijowie.

Kompleks handlowo-rozrywkowy „Prospekt”, który został ostrzelany w nocy z środy na czwartek, nie odniósł znaczących uszkodzeń i działa normalnie. Poinformowała o tym agencja „Interfax-Ukraina”, powołując się na służbę prasową firmy Arricano.

Wcześniej w dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ugaszono pożary po ataku Rosji.

W dzielnicy Hołosiejów w stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

Czytaj nas na