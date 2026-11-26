В Броварском районе Киевской области 26 ноября в результате российских обстрелов были повреждены два жилых дома, гараж, хозяйственная постройка и магазин.

Последствия атак зафиксированы в двух населенных пунктах района. В одном из них повреждены жилые дома, гараж и хозяйственная постройка, в другом — обломки повредили крышу магазина.

Информации о пострадавших пока нет.

Источник: Киевская областная военная администрация.

Торгово-развлекательный комплекс «Проспект», подвергшийся обстрелу в ночь на четверг, не получил значительных повреждений и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании Arricano агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

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