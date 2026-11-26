В Киевской области в результате российских атак повреждены дома и магазин
В Броварском районе Киевской области 26 ноября в результате российских обстрелов были повреждены два жилых дома, гараж, хозяйственная постройка и магазин.
Последствия атак зафиксированы в двух населенных пунктах района. В одном из них повреждены жилые дома, гараж и хозяйственная постройка, в другом — обломки повредили крышу магазина.
Информации о пострадавших пока нет.
Источник: Киевская областная военная администрация.
Торгово-развлекательный комплекс «Проспект», подвергшийся обстрелу в ночь на четверг, не получил значительных повреждений и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании Arricano агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.
В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.