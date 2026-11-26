В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего один человек погиб, а ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре.

После атаки движение транспорта через плотину ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыли в обоих направлениях.

Источник: заявление и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина в Telegram.

В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удары по Киеву и семи областям Украины. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, под обстрелами оказались объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры и жилые дома, а также два иностранных судна. Известно как минимум о десяти пострадавших.

В результате российских атак беспилотниками в Черниговской области 26 ноября пострадали четыре человека. Под ударами оказались Городня, Семеновка, Корюковка, населенные пункты Олишевской общины и Новгород-Северский.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

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