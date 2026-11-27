В течение 26 ноября и в ночь на 27 ноября 2026 года Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов на временно захваченных территориях. Среди пораженных целей — зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», два пункта управления, склад горючего и склад материально-технических средств. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Одна из главных целей украинских военных — российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3». Его поразили в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области. «Бук-М3» — самая современная модификация семейства зенитных ракетных комплексов «Бук». Российские войска используют такие системы для противовоздушной обороны и прикрытия своих подразделений от авиации, ракет и беспилотников.

Этот комплекс является важной частью российской системы противовоздушной обороны на фронте. Его поражение может ослабить защиту оккупационных группировок на южном направлении и создать дополнительные возможности для украинских сил. В то же время точную степень повреждения комплекса Генштаб пока не уточнил.

Под удар попали два пункта управления

Украинские военные также атаковали объекты, которые российская армия использует для координации своих подразделений. В районе Талового Луганской области был поражён пункт управления одного из вражеских подразделений. Такие объекты обеспечивают связь между командованием и военными на позициях, а также помогают планировать и координировать действия на конкретном участке фронта.

Еще один удар пришелся на пункт управления беспилотниками в районе Селидово Донецкой области. Оттуда российские военные координировали атаки дронов по позициям Сил обороны Украины.

Поражение такого пункта может нарушить управление беспилотными подразделениями и затруднить планирование российских атак. Особенно важны такие цели из-за активного использования дронов для разведки, корректировки артиллерийского огня и ударов по украинским позициям.

В Луганской области были поражены склады горючего и военного имущества

Помимо системы ПВО и пунктов управления, под удар попали логистические объекты российской армии. В районе Грибувахи Луганской области украинские военные поразили склад горюче-смазочных материалов. На таких объектах хранится топливо, необходимое для работы военной техники, транспорта и другого оборудования оккупационных сил.

Также в Луганске был поражен склад материально-технических средств. После удара там вспыхнул пожар. На таких складах могут храниться имущество и оборудование, необходимые для обеспечения российских подразделений. В Генштабе сообщили, что масштабы нанесённого ущерба в настоящее время уточняются. Информация о количестве уничтоженной техники, объемах потерянного топлива или других конкретных последствиях ударов пока не обнародована.

Генеральный штаб заявил о продолжении ударов по военным целям

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что украинские военные и в дальнейшем будут наносить удары по важным объектам российской армии. «Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины», — отметили в Генштабе.

Таким образом, в течение суток украинские силы атаковали сразу несколько направлений обеспечения российских войск: противовоздушную оборону, управление подразделениями, работу беспилотников и логистику. Поражение таких объектов должно затруднить оккупантам координацию действий, защиту своих позиций и поставку необходимых ресурсов на фронт. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты потеряли уже второй плавучий транспортер ПТС-2, пытаясь организовать переправу через реку Вовча. Технику поразили украинские дроны во время её доставки к берегу.

В ночь на 27 ноября Силы обороны Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» атаковали Ефремовский завод синтетического каучука в Тульской области РФ. Предприятие задействовано в производстве твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер».

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