据扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金称，2026年11月26日星期四，俄军袭击了扎波罗热市，造成1人死亡、1人受伤。 袭击目标是该市的第聂伯罗区，该区交通基础设施遭到击中。

袭击发生后，扎波罗热第聂伯水电站大坝上的双向交通被完全封锁。

消息来源：扎波罗热州军事行政局代理局长米哈伊尔·塞米金在Telegram上的声明。

11月26日夜间，俄军对基辅及乌克兰七个州发动了袭击。 据总理谢尔盖·科雷茨基称，供水设施、供热网络、购物中心和居民楼，以及两艘外国船只均遭到炮击。目前已知至少有十人受伤。

11月26日，俄罗斯在切尔尼戈夫州发动无人机袭击，造成4人受伤。戈罗德尼亚、塞梅尼夫卡、科里乌基夫卡、奥利希夫社区的各居民点以及诺夫戈罗德-西维尔斯基均遭到袭击。

11月26日上午，俄军出动攻击型无人机袭击了哈尔科夫。炮击导致一栋多层住宅楼、一座加油站和一座体育中心受损。俄军袭击后的现场照片已流出。

今天（11月26日），在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的克里沃罗格市，由于俄罗斯对基础设施目标的打击，供电出现了严重问题。市中心区域的公共电动交通停运，供热和供水系统已切换至备用发电机运行。

11月26日凌晨，乌克兰防空部队击落并压制了87架俄罗斯无人机。自11月25日晚以来，俄军共向乌克兰发射了弹道导弹及113架各类型攻击型无人机。

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