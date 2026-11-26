W czwartek, 26 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska zaatakowały Zaporoże, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła rany – poinformował pełniący obowiązki szefa obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin. Atak dotknął dzielnicę Dnieprowską miasta, gdzie odnotowano trafienia w infrastrukturę transportową.

Po ataku ruch transportowy przez tamę elektrowni DniproHES w Zaporożu został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach.

Źródło: oświadczenie pełniącego obowiązki przewodniczącego Obwodowej Administracji Wojskowej w Zaporożu Michaiła Semikina opublikowane w Telegramie.

W nocy z 25 na 26 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na Kijów i siedem obwodów Ukrainy. Według słów premiera Serhija Koreckiego ostrzałowi poddano obiekty wodociągowe, sieci ciepłownicze, centra handlowe i budynki mieszkalne, a także dwa zagraniczne statki. Wiadomo o co najmniej dziesięciu poszkodowanych.

W wyniku rosyjskich ataków dronów w obwodzie czernihowskim 26 listopada rannych zostało cztery osoby. Atakom poddano Gorodnię, Semenówkę, Koryukówkę, miejscowości gminy Olishiv oraz Nowogród Siewierski.

Rano 26 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków za pomocą dronów bojowych. W wyniku ostrzału uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, stacja benzynowa oraz kompleks sportowy. Pojawiły się zdjęcia skutków rosyjskiego ataku.

W Krywym Rogu w obwodzie dniepropetrowskim dzisiaj, 26 listopada, w wyniku rosyjskiego ataku na obiekt infrastruktury wystąpiły poważne problemy z dostawami energii elektrycznej. W centralnej części miasta zatrzymał się komunalny transport elektryczny, a systemy ogrzewania i zaopatrzenia w wodę przechodzą na zasilanie z generatorów rezerwowych.

W nocy z 25 na 26 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i unieszkodliwiły 87 rosyjskich dronów. Łącznie od wieczora 25 listopada wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę rakietami balistycznymi oraz 113 bojowymi dronami różnych typów.

Czytaj nas na