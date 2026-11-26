0:00 / 0:00

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

За даними військових, із 18:00 середи, 25 листопада, росіяни запускали балістичні ракети «Іскандер-М», «Циркон» і С-400 із Брянської та Курської областей РФ.

Також ворог застосував 113 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема 76 реактивних, «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Міллерового в Росії, а також тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 четверга, 26 листопада, протиповітряна оборона знешкодила 87 ворожих БпЛА.

Водночас зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків на шести локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

Читай нас у