В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и нейтрализовали 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

По данным военных, с 18:00 среды, 25 ноября, россияне запускали баллистические ракеты «Искандер-М», «Циркон» и С-400 из Брянской и Курской областей РФ.

Также враг применил 113 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе 76 реактивных, «Гербера» и дроны-имитаторы типа «Пародия». Запуски осуществлялись из направлений Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 четверга, 26 ноября, противовоздушная оборона обезвредила 87 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксированы попадания в 20 точках, а также падение сбитых воздушных целей и их обломков в шести точках.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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