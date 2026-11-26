За последние сутки российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак по состоянию на утро 26 ноября один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram.

По его словам, под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Чернобаевка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Дарьевка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Понятовка, Велетенское, Днепровское, Кизомис, Новодмитровка, Берислав, Змиевка, Урожайное, Новокаиры, Новоалександровка, Гавриловка, Золотая Балка, Михайловка, Новорайск, Костырка, Красный Маяк, Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Веселое и Херсон.

Повреждены многоэтажный дом и частный дом, отметил Прокудин.

Россияне почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, есть пострадавший.

Россияне нанесли 812 ударов по Запорожской области за сутки, 18 человек ранены.

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