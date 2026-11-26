В ночь на 26 ноября беспилотники нанесли удар по промышленной зоне Невинномыска в Ставропольском крае РФ. По информации OSINT- и мониторинговых каналов Falcon и Astra, целью могла стать Невинномысская ГРЭС, снабжающая электроэнергией промышленные предприятия региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников на промышленную зону Невинномыска. По его словам, российская противовоздушная оборона отражает налёт, имеются случаи сбивания дронов. Власти региона не уточнили, какие именно предприятия стали целями атаки.

По сообщениям osint-канала Falcon, беспилотники пытались добраться до территории Невинномиской ГРЭС. Сначала дроны сбивали на подлете к объекту, впоследствии канал сообщил о нескольких ударах на территории станции. Около 02:45 по местному времени, по данным Falcon, были зафиксированы новые попадания по нескольким зданиям комплекса.

Информации о масштабах повреждений, возможной остановке работы электростанции или пострадавших пока нет. Российские власти пока не подтверждали поражения.

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Невинномысская ГРЭС — одна из ключевых электростанций Ставропольского края. Она работает на природном газе, а её установленная электрическая мощность составляет 1551 МВт. На станции установлено 13 турбин и 14 котлов. Электроэнергия от ГРЭС поступает в объединенную энергосистему Северного Кавказа, а предприятие также обеспечивает промышленных потребителей и население Невинномиска теплом и паром.

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Одним из главных потребителей электроэнергии станции является химический комбинат «Невинномысский Азот», входящий в группу «ЕвроХим». Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту, метанол, уксусную кислоту и другую химическую продукцию.

Аналитики Astra обращают внимание на военно-промышленное значение завода. По данным проекта, уксусная кислота из Невинномыска поставляется на предприятия российского ВПК для производства взрывчатых веществ.

В ночь на 25 ноября раздались взрывы в районе нескольких промышленных объектов. Под ударом оказались Новокуйбышевский и Сизранский НПЗ, а также, предположительно, нефтеперекачивающая станция.

Беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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