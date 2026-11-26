По состоянию на 06:54 26 ноября в столице и нескольких регионах Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе со стороны дронов.

В столице введен желтый уровень опасности.

Напомним, что в Деснянском районе 25 ноября зафиксировано попадание в здания на территории промзоны.

По состоянию на 05:47 25 ноября воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Столица находилась под сигналом опасности почти 60 минут.

Ранее в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожары после атаки РФ.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

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