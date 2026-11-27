В ночь на 27 ноября Силы обороны Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» атаковали Ефремовский завод синтетического каучука в Тульской области РФ. Предприятие занимается производством твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет «Искандер». О поражении объекта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как пояснили в Генштабе, синтетический каучук — основа твёрдого ракетного топлива. Он связывает окислитель и металлический порошок в один прочный заряд, который не раскалывается и равномерно горит в двигателе ракеты.

«Без него «Искандер» остается металлом на складе. Именно этими ракетами армия РФ наносит удары по украинским городам, энергетическим объектам и гражданским объектам. Поэтому каждый удар по «Ефремову» — это на одну баллистическую ракету меньше, которая может полететь на Украину», — прокомментировали в Генштабе.

Масштабы нанесённого ущерба уточняются.

Подтверждены также результаты поражения 23 ноября Новошахтинского НПЗ в Ростовской области — завода, способного перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти в год. Там уничтожено 20 горизонтальных резервуаров и повреждено ещё 21 горизонтальный и 11 вертикальных, а также участок трубопровода.

«Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — добавили в Генштабе.

Украинские военные за неделю уничтожили 15 складов оккупантов — Генштаб.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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