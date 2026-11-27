В 2026 году в Чёрном море было зафиксировано более 300 атак, в результате которых погибли не менее 40 человек. Из-за угроз судоходству затрудняется экспорт украинских продовольственных товаров, что также сказывается на глобальной продовольственной безопасности.

Об этом заявил операционный директор Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау на международной конференции Food from Ukraine.

По его словам, сбои в морских перевозках сказываются не только на Украине, но и на странах, зависимых от поставок продовольствия. Из-за опасности судоходства гуманитарные организации вынуждены тратить больше средств и использовать более длинные маршруты для доставки помощи людям, страдающим от голода.

Скау подчеркнул, что Украина остается одним из ключевых поставщиков продовольствия для ВПП ООН. В прошлом году около 10% всех продуктов, закупленных организацией по всему миру, были украинского происхождения, что сделало Украину вторым по величине поставщиком. Украинская пшеница, в частности, использовалась для обеспечения пекарен в Газе и Сирии, а продовольствие доставлялось семьям в Бангладеш, Судане и других странах.

Он также обратил внимание на ситуацию, когда украинские зернохранилища переполнены, а жители Сомали, Судана и Южного Судана оказываются на грани голода. По словам представителя ООН, проблема заключается не в нехватке продовольствия, а в политических решениях и возможности доставить его тем, кто нуждается в помощи.

Источник: Укринформ.

Киев передал международным партнерам условия возможного прекращения огня в акватории Черного моря и ждет реакции Москвы. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время конференции «Продовольствие из Украины».

Ранее Зеленский поручил усилить защиту портов и зерновых маршрутов в Чёрном море.

Напомним, Россия не соглашается на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

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