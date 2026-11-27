W 2026 roku na Morzu Czarnym odnotowano ponad 300 ataków, w wyniku których zginęło co najmniej 40 osób. Zagrożenia dla żeglugi utrudniają eksport ukraińskiej żywności, co ma również wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

O tym poinformował dyrektor operacyjny Światowego Programu Żywnościowego ONZ Karl Skau podczas międzynarodowej konferencji Food from Ukraine.

Jak powiedział, zakłócenia w transporcie morskim mają wpływ nie tylko na Ukrainę, ale także na kraje zależne od dostaw żywności. Z powodu zagrożeń związanych z żeglugą organizacje humanitarne są zmuszone wydawać więcej środków i korzystać z dłuższych tras, aby dostarczać pomoc ludziom cierpiącym z powodu głodu.

Skau podkreślił, że Ukraina pozostaje jednym z kluczowych dostawców żywności dla WFP ONZ. W ubiegłym roku około 10% wszystkich produktów zakupionych przez organizację na całym świecie pochodziło z Ukrainy, co uczyniło ją drugim co do wielkości dostawcą. W szczególności ukraińska pszenica była wykorzystywana do zaopatrzenia piekarni w Strefie Gazy i Syrii, a żywność dostarczano rodzinom w Bangladeszu, Sudanie i innych krajach.

Zwrócił również uwagę na sytuację, w której ukraińskie magazyny zbożowe są przepełnione, podczas gdy mieszkańcy Somalii, Sudanu i Sudanu Południowego znajdują się na skraju głodu. Według przedstawiciela ONZ problem nie polega na braku żywności, ale na decyzjach politycznych i możliwościach dostarczenia jej tym, którzy potrzebują pomocy.

Źródło: Ukrinform.

Kijów przekazał międzynarodowym partnerom warunki ewentualnego zawieszenia ognia na akwatorze Morza Czarnego i oczekuje na reakcję Moskwy. Poinformował o tym 27 listopada minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga podczas konferencji „Żywność z Ukrainy”.

Wcześniej Zełenski polecił wzmocnić ochronę portów i szlaków transportu zboża na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że Rosja nie zgadza się na tymczasowe porozumienie z Ukrainą w sprawie Morza Czarnego bez zawarcia stałego porozumienia pokojowego. Tymczasem Turcja przygotowuje propozycje mające na celu osiągnięcie porozumienia i omawia je ze stroną ukraińską oraz rosyjską.

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