51-letni rosyjski komentator sportowy i propagandysta Aleksiej Andronow trafił na oddział intensywnej terapii. Po wyjściu ze stanu krytycznego przeniesiono go do zwykłej sali szpitalnej.

O poprawie stanu zdrowia poinformował znajomy Andronowa, Kirill Szulika.

Jak twierdzi, sytuacja była niezwykle poważna: Andronow przez kilka dni był podłączony do respiratora, a następnie wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Do świadomości zaczął wracać dopiero na krótko przed przeniesieniem z oddziału intensywnej terapii. Szulika zaznaczył, że lekarzom udało się uratować komentatora.

Przyczyny hospitalizacji i diagnoza Andronowa nie zostały na razie ujawnione. Wcześniej pracował jako rzecznik prasowy reprezentacji Rosji w piłce nożnej, a w mediach społecznościowych regularnie rozpowszechnia antyukraińską propagandę.

Źródło: Kirill Szulika.

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