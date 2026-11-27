Rosyjskie wojska w obwodzie chersońskim starają się przygotować do warunków zimowych, pomimo problemów logistycznych, i nadal planują desant w rejonie dzielnicy Korabel na wyspie Karanitnyj w Chersoniu. Jednocześnie ukraińscy obrońcy kontrolują trasy zaopatrzeniowe wroga i powstrzymują jego próby posuwania się naprzód.

Według jej słów, podczas humanitarnego zawieszenia broni w obwodzie chersońskim rosyjscy żołnierze wykorzystali okres ciszy, aby uzupełnić zapasy swoich oddziałów. Zgromadzone zasoby miały wystarczyć, według szacunków, na około miesiąc do półtora miesiąca. Obecnie okupanci borykają się z trudnościami logistycznymi, nad którymi kontrolę sprawują ukraińscy obrońcy.

„Wraz z nadejściem chłodów zapotrzebowanie okupantów na zaopatrzenie będzie rosło. Będą próbowali zapewnić swoim oddziałom odzież zimową, paliwo do ogrzewania i inne niezbędne zasoby. Jednak ponieważ logistyka wroga znajduje się pod kontrolą ukraińskich obrońców, okupanci wytyczają sobie trasy w taki sposób, aby jak najmniej poruszać się po otwartym terenie” – zaznaczyła Szewczenko.

Jednocześnie wojska rosyjskie nadal planują desant w rejonie dzielnicy Korabel na wyspie Karanitnyj w Chersoniu.

Pod koniec października okupanci próbowali już przeprowadzić tam operację desantową, stosując taktykę małych grup szturmowych. Próba ta zakończyła się jednak stratami dla wroga, a Rosjanom nie udało się stworzyć przyczółka.

Szewczenko zwróciła również uwagę na to, że warunki pogodowe znacznie utrudniają poruszanie się po wyspach w pobliżu Chersoniu. Z powodu podniesienia się poziomu wody poruszanie się lądem staje się trudniejsze. Dalsze pogorszenie pogody ograniczy możliwości Rosjan, w szczególności poruszanie się drogą wodną do momentu powstania lodu.

„Nawiasem mówiąc, ukraińscy obrońcy mocno utrzymują pozycje obronne i nie pozwalają okupantom na posuwanie się naprzód. Od początku listopada oddziały grupowania wojsk (sił) „Południe” zlikwidowały 5653 rosyjskich żołnierzy oraz 2457 sztuk uzbrojenia i sprzętu wojskowego wroga” – podsumowała zastępczyni rzecznika.

Poinformowała o tym zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

Przypomnijmy, że rosyjskie wojska okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu wsi Pietropawłowka w obwodzie charkowskim; jest to miejscowość położona na wschód od Kupiańska.

W ciągu ostatniej doby, 26 listopada, rosyjscy okupanci posunęli się naprzód w pobliżu wsi Pietropawłowka w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim. Według danych projektu OSINT DeepState łączna powierzchnia terytorium zajętego przez wroga na kierunku Kupiańsk wynosi 8 km², a Pietropawłowka znalazła się w strefie szarej.

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