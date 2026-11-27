W ciągu pierwszych 100 dni sprawowania przez Jewgienija Chmarę funkcji ministra obrony Ukraina zintensyfikowała działania przeciwko rakietom „Shahed”, przyspieszyła niszczenie rosyjskich wyrzutni oraz zwiększyła produkcję dronów. Takie wyniki pracy resortu obrony przedstawił wojskowy i politolog Kirill Sazonow.

Według niego przed nadejściem zimy sytuacja na froncie ustabilizowała się, a na niektórych kierunkach ukraińskie siły zbrojne odzyskują utracone pozycje. Jednocześnie Sazonow zaznaczył, że rosyjska artyleria balistyczna pozostaje poważnym zagrożeniem, jednak Ministerstwo Obrony pod kierownictwem Chmary zintensyfikowało działania mające na celu niszczenie wyrzutni przeciwnika.

Osobno politolog zwrócił uwagę na wzmocnienie działań przeciwdziałających dronom uderzeniowym. Według jego oceny odsetek zestrzelonych takich „szahidów” przekroczył 80%. Stwierdził również, że nowe kierownictwo Ministerstwa Obrony kontynuowało rozszerzanie na inne obszary obrony podejść, które wcześniej stosowano w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wśród innych osiągnięć Sazonow wymienił ponad 80 spotkań dwustronnych z partnerami oraz zorganizowanie dwóch posiedzeń w formacie „Ramstein”. Jak powiedział, podczas ostatniego z nich Ukraina uzyskała istotne wsparcie.

Poinformował również, że z inicjatywy Chmary uproszczono budowę zabezpieczonych podziemnych zakładów produkcyjnych, a skala zamówień na drony wzrosła do poziomu o 300% przewyższającego wskaźnik za cały rok 2025.

Sazonow wspomniał również o ukraińskich operacjach przeciwko mostowi kerczeńskiemu, atakach dronami i rakietami na rosyjskie rafinerie ropy naftowej oraz o ich skutkach gospodarczych. Jednocześnie przytoczone oceny i wskaźniki stanowią osobistą opinię samego politologa.

Chmara omówił w Norwegii wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz wsparcie dla przemysłu obronnego.

Siły Zbrojne Ukrainy w ciągu dwóch miesięcy odzyskały więcej terytoriów niż zajęła armia rosyjska – powiedział Chmara.

Rosjanom zajmie kilka miesięcy, aby podnieść uszkodzoną konstrukcję mostu krymskiego – twierdzi Chmara.

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