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Міністр оборони України Євгеній Хмара під час офіційного візиту до Осло провів зустріч із міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом, на якій сторони обговорили ситуацію на фронті, ключові потреби Сил оборони та посилення української протиповітряної оборони, зокрема для захисту від балістичних ракет і реактивних безпілотників напередодні зими.

Окрему увагу міністри приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу та запуску механізму державної участі Норвегії у профільних норвезьких фондах, спрямованих на інвестиції в українське оборонне виробництво.

Очільник українського оборонного відомства подякував Осло за послідовну допомогу у зміцненні ППО, бойової авіації та безпілотних спроможностей, включно з прямим фінансуванням виробництва українських дронів. За словами Хмари, Україна вже зробила значний крок у створенні власних оборонних технологій, тож нинішнім завданням є масштабування цих рішень разом із міжнародними партнерами та розбудова взаємовигідної співпраці.

Джерело: повідомлення Міністерства оборони України.

Уряд Норвегії повідомив про поставку Україні значної кількості ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS. Це дозволить українським військам продовжувати захищати міста від ракетних ударів з боку Росії.

Також Норвегія модернізує кордон з рф та посилить безпеку і контроль.

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