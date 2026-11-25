Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara podczas oficjalnej wizyty w Oslo spotkał się z ministrem finansów Norwegii Jensem Stoltenbergiem, podczas której strony omówiły sytuację na froncie, kluczowe potrzeby Sił Obronnych oraz wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, w szczególności w celu ochrony przed rakietami balistycznymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi w przededniu zimy.

Ministrowie poświęcili szczególną uwagę rozwojowi ukraińskiego kompleksu przemysłowo-obronnego oraz uruchomieniu mechanizmu udziału państwa norweskiego w odpowiednich norweskich funduszach, mających na celu inwestycje w ukraińską produkcję obronną.

Szef ukraińskiego resortu obrony podziękował Oslo za konsekwentną pomoc w umacnianiu obrony przeciwlotniczej, lotnictwa bojowego i zdolności bezzałogowych, w tym za bezpośrednie finansowanie produkcji ukraińskich dronów. Według słów Chmary Ukraina poczyniła już znaczny postęp w tworzeniu własnych technologii obronnych, dlatego obecnym zadaniem jest skalowanie tych rozwiązań we współpracy z międzynarodowymi partnerami oraz rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy.

Źródło: komunikat Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Rząd Norwegii poinformował o dostawie na Ukrainę znacznej liczby pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej NASAMS. Pozwoli to ukraińskim siłom zbrojnym na dalszą ochronę miast przed atakami rakietowymi ze strony Rosji.

Ponadto Norwegia modernizuje granicę z Federacją Rosyjską oraz wzmocni tamtejsze zabezpieczenia i kontrolę.

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