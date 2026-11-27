W latach 2023–2024 światowe rzeki, jeziora i zbiorniki wodne straciły więcej wody słodkiej niż w jakimkolwiek innym dwuletnim okresie od 1991 roku.

Według szacunków naukowców objętość wody w rzekach zmniejszała się o około 2 000 kilometrów sześciennych rocznie, a w jeziorach i zbiornikach wodnych – o kolejne 640 kilometrów sześciennych.

Badacze przeanalizowali dane dotyczące 150 dużych dorzeczy oraz zdjęcia satelitarne ponad 1,2 miliona jezior i zbiorników wodnych. Stwierdzono, że w latach 2023–2024 przepływ w rzekach był o około 6% niższy od średniej, a zasoby wody w jeziorach i zbiornikach wodnych zmniejszyły się o 9,5%.

Największe straty odnotowano w Ameryce Południowej. Tam przepływ rzek zmniejszył się o prawie 18%, a zasoby wody w jeziorach i zbiornikach wodnych – o 16,5%. W dorzeczu Amazonki odnotowano najniższy poziom przepływu od 40 lat. Rzeka Rio Negro w pobliżu Manaus w latach 2023 i 2024 osiągnęła rekordowo niskie poziomy wody w całym okresie obserwacji od 1902 roku.

Przyczyną tak znacznego zmniejszenia zasobów wodnych było połączenie zjawiska El Niño oraz anomalnego ocieplenia tropikalnej części Północnego Atlantyku. Zmieniło to przepływy atmosferyczne nad Ameryką Południową, powodując suszę i zmniejszenie opadów. Jednocześnie w niektórych regionach świata sytuacja była odwrotna — silne powodzie występowały równolegle z suszami.

W szczególności Belgia i Holandia doświadczyły niezwykle wilgotnego okresu. W belgijskim Uccle od października 2023 r. do września 2024 r. odnotowano największą ilość opadów w całym okresie obserwacji od 1833 r. W Holandii rok 2023 okazał się najbardziej deszczowym od 1906 roku.

Naukowcy ostrzegają, że globalne ocieplenie niekoniecznie prowadzi do równomiernego wysychania planety. Zamiast tego pogłębia ono kontrast między regionami, w których występują długotrwałe susze, a obszarami dotkniętymi nadmiernymi opadami i powodziami. Jednocześnie nawet wzrost ogólnej ilości opadów nie gwarantuje uzupełnienia zasobów dostępnej wody słodkiej.

Badacze podkreślają, że na podstawie zaledwie dwóch lat obserwacji jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o długoterminowej tendencji, jednak ryzyko długotrwałych susz i niedoborów wody pozostaje poważne.

Źródło: Scientias.

Przegląd 100 badań naukowych wykazał, że susza związana ze zmianami klimatu może zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się niektórych infekcji zależnych od wody. Kiedy zbiorniki wodne kurczą się lub wysychają, zwierzęta będące nosicielami patogenów oraz mikroorganizmy chorobotwórcze gromadzą się w nielicznych źródłach wody, co ułatwia przenoszenie chorób.

W prowincji Zachodni Kalimantan w Indonezji susza związana ze zjawiskiem El Niño utrudniła transport oleju palmowego rzeką Kapuas. Z powodu spadku poziomu wody barki i holowniki osiadają na mieliźnie, a zakłady przetwórcze ograniczają zakupy świeżych owoców palmy olejowej, ponieważ nie są w stanie wywieźć już wyprodukowanego oleju z magazynów.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, zakłócenia na rynkach energii i nawozów, konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wpływ zjawiska El Niño zwiększają zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Według szacunków podanych przez tę publikację około 645 mln ludzi na świecie boryka się z głodem.

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