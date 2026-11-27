Bundestag przyjął federalny budżet Niemiec na rok 2027, który przewiduje 11,612 mld euro pomocy dla Ukrainy w obszarach obrony, bezpieczeństwa i stabilizacji.

Za odpowiednim projektem ustawy zagłosowało 316 posłów, a 260 było przeciw.

Bezpośrednio na wsparcie Ukrainy za pośrednictwem niemieckiego Ministerstwa Obrony planuje się przeznaczyć ponad 9 mld euro. Kolejne około 1,15 mld euro przeznaczono na uzupełnienie zapasów Bundeswehry po przekazaniu uzbrojenia Ukrainie, a prawie 649 mln euro – na składki do Europejskiego Funduszu Pokoju.

Łączna kwota pomocy w ramach odpowiedniej pozycji budżetowej nieznacznie wzrośnie w porównaniu z rokiem 2026, kiedy to na te cele przewidziano 11,547 mld euro.

Oprócz finansowania na rok 2027 rząd niemiecki uzyskał zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na kolejne lata w wysokości prawie 8,7 mld euro. Pozwoli to już w przyszłym roku na zawieranie umów dotyczących pomocy wojskowej i innej dla Ukrainy, a wypłaty z tego tytułu będą realizowane w latach 2028–2031.

W ten sposób Berlin nie tylko utrzymuje szeroko zakrojone wsparcie dla Ukrainy, ale także przewiduje mechanizm finansowania pomocy na kilka kolejnych lat.

Bundestag zatwierdził federalny budżet Niemiec na rok 2027, który przewiduje wydatki na poziomie 555,9 mld euro. To o 31,4 mld euro więcej niż w 2026 roku.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w Brukseli w Belgii odrzucił kompromisową propozycję dotyczącą długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Stwierdził, że łączna kwota proponowanych wydatków pozostaje zbyt wysoka, a UE nie powinna zaciągać nowych długów.

W środę, 25 listopada, Parlament Europejski ostatecznie przyjął roczny budżet Unii Europejskiej na rok 2027, przewidujący łączną kwotę zobowiązań w wysokości 199,7 mld euro oraz płatności w wysokości 211,5 mld euro, popierając dokument 406 głosami „za” (184 posłów głosowało „przeciw”, a 69 wstrzymało się od głosu).

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