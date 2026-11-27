Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił Rosję jako kraj otoczony przez wrogów i stwierdził, że jej bezpieczeństwo rzekomo gwarantuje triada nuklearna. Słowa te padły w kontekście nowych gróźb nuklearnych ze strony rosyjskich urzędników pod adresem Zachodu.

Pieskow twierdzi, że Rosja znajduje się w „skrajnie wrogim otoczeniu”, dlatego jej siły jądrowe pozostają główną gwarancją bezpieczeństwa. Według niego codziennie potwierdzają one swoją niezastąpioność w obecnych warunkach geopolitycznych.

Przedstawiciel Kremla wypowiedział się na ten temat, komentując wizytę rosyjskiego dyktatora Władimira Putina w Siewierodwińsku. W piątek odbyła się tam ceremonia podniesienia flagi na atomowym okręcie podwodnym „Perm”. Putin miał również przeprowadzić naradę dotyczącą rozwoju atomowej floty podwodnej rosyjskiej marynarki wojennej.

Trójka nuklearna Federacji Rosyjskiej składa się z międzykontynentalnych pocisków balistycznych rozmieszczonych na lądzie, atomowych okrętów podwodnych wyposażonych w pociski balistyczne oraz strategicznego lotnictwa bombowego.

Oświadczenie Pieskowa padło po kolejnych groźbach ze strony rosyjskich wysokich urzędników. Na początku tygodnia wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa RF Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że Moskwa może zadać prewencyjny atak nuklearny, jeśli kraje zachodnie przekażą Ukrainie broń masowego rażenia.

Wcześniej Pieskow skomentował ewentualną wizytę delegacji europejskiej w Moskwie w celu przeprowadzenia rozmów.

Moskwa nie rozumie, jaki dodatkowy wkład mogą wnieść kraje europejskie w negocjacje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Rzecznik prasowy rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa nie zamierza stawiać żądań dotyczących składu europejskiej grupy negocjacyjnej w sprawie zakończenia wojny. Według niego dla Rosji celowe byłoby omówienie z przedstawicielami Europy ich stanowiska i ustalenie, w jakim stopniu może ono przyczynić się do procesu pokojowego.

Czytaj nas na