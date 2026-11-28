Zgodnie z rozkazem Aleksandra Łukaszenki 28 listopada w Białorusi rozpoczęto kontrole oddziałów „milicji ludowej” w pobliżu granicy z Litwą.

W ramach tych działań członkowie formacji otrzymują masowo karabiny automatyczne AK-74.

Według wstępnych informacji kontrole mają na celu ocenę gotowości bojowej i wyposażenia oddziałów „milicji ludowej”.

W Białorusi nie odnotowuje się obecnie wzrostu liczebności rosyjskich sił zbrojnych, jednak nadal działają retransmitery wzmacniające sygnał dla rosyjskich dronów atakujących Ukrainę.

15 września na Białorusi rozpoczęły się czterodniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. Ćwiczenia odbywają się w bezpośrednim sąsiedztwie granic obu krajów.

W obwodzie homelskim na Białorusi, w pobliżu stacji Jakimówka, budowany jest nowy poligon wojskowy z infrastrukturą kolejową, która może zapewnić szybki transport ciężkiego sprzętu. Obiekt znajduje się około 40 km od granicy z Ukrainą, a jego budowa została potwierdzona zdjęciami satelitarnymi oraz danymi dotyczącymi zamówień publicznych.

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