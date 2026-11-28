Лукашенко приказал проверить народное ополчение у границы с Литвой
По приказу Александра Лукашенко 28 ноября в Беларуси начались проверки формирований «народного ополчения» вблизи границы с Литвой.
В рамках этих мероприятий участникам формирований массово выдают автоматы АК-74.
Проверки, по предварительной информации, направлены на оценку готовности и оснащения подразделений «народного ополчения».
В Беларуси пока не фиксируется увеличение численности российских войск, однако продолжают работать ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников, атакующих Украину.
В Беларуси 15 сентября начались четырёхдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Учения проводятся в непосредственной близости от границ двух стран.
В Гомельской области Беларуси вблизи станции Якимовка строят новый военный полигон с железнодорожной инфраструктурой, которая может обеспечить быстрое перемещение тяжелой техники. Объект расположен примерно в 40 км от украинской границы, а строительство подтверждается спутниковыми снимками и данными о госзакупках.