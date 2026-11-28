По приказу Александра Лукашенко 28 ноября в Беларуси начались проверки формирований «народного ополчения» вблизи границы с Литвой.

В рамках этих мероприятий участникам формирований массово выдают автоматы АК-74.

Проверки, по предварительной информации, направлены на оценку готовности и оснащения подразделений «народного ополчения».

В Беларуси пока не фиксируется увеличение численности российских войск, однако продолжают работать ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников, атакующих Украину.

В Беларуси 15 сентября начались четырёхдневные военные учения вблизи границ с Польшей и Литвой. Учения проводятся в непосредственной близости от границ двух стран.

В Гомельской области Беларуси вблизи станции Якимовка строят новый военный полигон с железнодорожной инфраструктурой, которая может обеспечить быстрое перемещение тяжелой техники. Объект расположен примерно в 40 км от украинской границы, а строительство подтверждается спутниковыми снимками и данными о госзакупках.

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