В немецком городе Вайтерштадт, расположенном в федеральной земле Гессен, усилили охрану территории компании Wingcopter, которая готовится совместно с украинским партнером производить разведывательные беспилотники для Украины.

В ночь на субботу территорию предприятия освещали мощными прожекторами, а поблизости дежурили многочисленные полицейские автомобили. Представители правоохранительных органов заявили, что «считают необходимым принять меры защиты для компании».

По информации фотоагентства 7aktuell, на территории предприятия и вокруг него находилось до 15 полицейских автомобилей. Ранее о конкретных нападениях или других инцидентах не сообщалось. Ожидается, что усиленные меры безопасности будут действовать и в течение ближайших ночей.

По данным Bild, охрану усилили в связи с новым оборонным заказом. Несколько дней назад стало известно, что Германия выделит около 34 млн евро на создание производственных мощностей для выпуска беспилотников.

Для реализации проекта немецкая компания Wingcopter и украинская Shadow Flytech, входящая в состав TAF Industries, создали совместное предприятие в Германии. Планируется наладить производство украинских разведывательных дронов BABKA и немецких беспилотников Wingcopter 262.

В компании отметили, что на начальном этапе значительные партии беспилотников будут поставляться Вооруженным силам Украины. При этом точные места будущего производства пока не разглашаются.

Об этом сообщает Bild.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall, по всей видимости, не будет продолжать проект по созданию в Украине завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов мощностью 250 тысяч единиц. Причиной называют развитие собственных производственных мощностей украинской оборонной промышленности.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, изготовленных на новом заводе компании «Werk Niedersachsen» в немецком Унтерлюсе, что в Нижней Саксонии.

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