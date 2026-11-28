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У німецькому місті Вайтерштадт федеральної землі Гессен посилили охорону території компанії Wingcopter, яка готується спільно з українським партнером виробляти розвідувальні безпілотники для України.

У ніч проти суботи територію підприємства освітлювали потужними прожекторами, а поблизу чергували численні поліцейські автомобілі. Представники правоохоронних органів заявили, що «вважають за необхідне вжити заходів захисту для компанії».

За інформацією фотоагентства 7aktuell, на території підприємства та навколо нього перебували до 15 поліцейських автомобілів. Раніше про конкретні напади чи інші інциденти не повідомлялося. Очікується, що посилені заходи безпеки діятимуть і протягом найближчих ночей.

За даними Bild, охорону посилили у зв'язку з новим оборонним замовленням. Кілька днів тому стало відомо, що Німеччина виділить близько 34 млн євро на створення виробничих потужностей для випуску безпілотників.

Для реалізації проєкту німецька компанія Wingcopter та українська Shadow Flytech, що входить до складу TAF Industries, створили спільне підприємство в Німеччині. Планується налагодити виробництво українських розвідувальних дронів BABKA та німецьких безпілотників Wingcopter 262.

У компанії зазначили, що на початковому етапі значні партії безпілотників постачатимуть Збройним силам України. Водночас точні місця майбутнього виробництва наразі не розголошують.

Про це повідомляє Bild.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall, імовірно, не продовжуватиме проєкт зі створення в Україні заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів потужністю 250 тисяч одиниць. Причиною називають розвиток власних виробничих потужностей української оборонної промисловості.

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall поставив Україні першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, виготовлених на новому заводі компанії «Werk Niedersachsen» в німецькому Унтерлюсі, що у Нижній Саксонії.

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