W niemieckim mieście Weiterstadt w kraju związkowym Hesja wzmocniono ochronę terenu firmy Wingcopter, która przygotowuje się do produkcji dronów rozpoznawczych dla Ukrainy we współpracy z ukraińskim partnerem.

W nocy z piątku na sobotę teren zakładu był oświetlany potężnymi reflektorami, a w pobliżu patrolowały liczne radiowozy. Przedstawiciele organów ścigania oświadczyli, że „uważają za konieczne podjęcie środków ochronnych na rzecz firmy”.

Według informacji agencji fotograficznej 7aktuell na terenie zakładu i w jego okolicy znajdowało się do 15 radiowozów. Wcześniej nie odnotowano żadnych konkretnych ataków ani innych incydentów. Oczekuje się, że wzmocnione środki bezpieczeństwa będą obowiązywać również w ciągu najbliższych nocy.

Według danych gazety Bild ochronę wzmocniono w związku z nowym zamówieniem obronnym. Kilka dni temu ogłoszono, że Niemcy przeznaczą około 34 mln euro na stworzenie mocy produkcyjnych do produkcji dronów.

W celu realizacji projektu niemiecka firma Wingcopter oraz ukraińska firma Shadow Flytech, należąca do TAF Industries, utworzyły spółkę joint venture w Niemczech. Planowane jest uruchomienie produkcji ukraińskich dronów rozpoznawczych BABKA oraz niemieckich dronów Wingcopter 262.

W firmie zaznaczono, że na początkowym etapie znaczne partie dronów będą dostarczane Siłom Zbrojnym Ukrainy. Jednocześnie dokładne lokalizacje przyszłej produkcji nie są na razie ujawniane.

Informację tę podaje Bild.

Przypomnijmy, że niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall prawdopodobnie nie będzie kontynuował projektu budowy w Ukrainie fabryki produkującej pociski artyleryjskie kalibru 155 mm o wydajności 250 tysięcy sztuk. Jako przyczynę podaje się rozwój własnych mocy produkcyjnych ukraińskiego przemysłu obronnego.

Wcześniej niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall dostarczył Ukrainie pierwszą partię amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, wyprodukowaną w nowej fabryce firmy „Werk Niedersachsen” w niemieckim Unterlüs, w Dolnej Saksonii.

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