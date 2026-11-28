W pobliżu wybrzeża Wysp Kanaryjskich, należących do Hiszpanii, ratownicy odnaleźli łódź z migrantami. Zginęło co najmniej 14 osób.

Na pokładzie statku znajdowało się około 100 osób. Początkowo ratownicy informowali o odnalezieniu 8–10 ciał, a sześć osób w stanie krytycznym ewakuowano helikopterem do szpitala.

Później zaktualizowano liczbę ofiar śmiertelnych – co najmniej 14 migrantów. Okoliczności tragedii oraz ostateczna liczba ofiar są nadal ustalane.

Źródło: Reuters.

W pobliżu hiszpańskiej wyspy El Hierro na Wyspach Kanaryjskich co najmniej osiem osób zginęło na łodzi z migrantami. Około 72 kilometrów na południe od wyspy straż przybrzeżna uratowała około 100 osób.

W ciągu jednego dnia na hiszpańską wyspę El Hierro na Wyspach Kanaryjskich przybyło 2100 migrantów na 15 łodziach. Jest to najwyższy dzienny wynik od początku prowadzenia obserwacji na wyspie.

W pierwszej połowie listopada na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 11 tysięcy migrantów — to więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Napływ osób przekraczających Ocean Atlantycki z Afryki Zachodniej i Północnej zwiększył presję na służby przyjmujące i ratownicze na wyspach archipelagu.

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