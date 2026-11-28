Недалеко от побережья Канарских островов, принадлежащих Испании, спасатели обнаружили лодку с мигрантами. По меньшей мере 14 человек погибли.

На борту судна находились около 100 человек. Сначала спасатели сообщали об обнаружении 8–10 тел, а шестерых человек в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу.

Впоследствии число погибших уточнили — не менее 14 мигрантов. Обстоятельства трагедии и окончательное число пострадавших уточняются.

Источник: Reuters.

У испанского канарского острова Эль-Йерро по меньшей мере восемь человек погибли на лодке с мигрантами. Примерно в 72 километрах к югу от острова береговая охрана спасла около 100 человек.

На испанский канарский остров Эль-Йерро за один день прибыли 2100 мигрантов на 15 лодках. Это самый высокий суточный показатель с начала наблюдений на острове.

В первой половине ноября на испанские Канарские острова прибыли более 11 тысяч мигрантов — это больше, чем за тот же период прошлого года. Поток людей, пересекающих Атлантический океан из Западной и Северной Африки, усилил давление на службы приема и экстренной помощи на островах архипелага.

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