Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum skrytykowała decyzję władz amerykańskich o uruchomieniu „gorącej linii” do zgłaszania informacji o działalności karteli narkotykowych w kraju. Nazwała tę inicjatywę ingerencją w sprawy wewnętrzne Meksyku.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Scheinbaum podkreśliła, że współpraca Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi powinna odbywać się na zasadach równoprawności.

„Wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi opierają się na koordynacji, a nie na podporządkowaniu” – oświadczyła prezydentka.

Poinformowała również, że przekazała ambasadorowi USA w Meksyku Ronowi Johnsonowi oficjalną notę protestacyjną. Sheinbaum ostro skrytykowała utworzenie amerykańskiej „gorącej linii”, uznając to za formę ingerencji w sprawy kraju.

„Musimy wyrażać swoje opinie; co więcej, jest to naszym obowiązkiem, ponieważ musimy bronić naszej suwerenności” – podkreśliła.

W środę Amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) ogłosiła uruchomienie kanałów komunikacyjnych, za pośrednictwem których obywatele Meksyku będą mogli anonimowo zgłaszać osoby, urzędników państwowych oraz sieci prania brudnych pieniędzy powiązane z kartelem narkotykowym „Sinaloa”.

Wcześniej Stany Zjednoczone uznały tę meksykańską grupę przestępczą za organizację terrorystyczną.

Inicjatywa DEA zaostrzyła trwający od dawna spór między Waszyngtonem a Meksykiem dotyczący tego, kto ma prawo podejmować działania przeciwko kartelom narkotykowym na terytorium Meksyku.

Jednocześnie prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy stanu Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdés, z zadowoleniem przyjął uruchomienie amerykańskiej „gorącej linii”. Był jednym z pierwszych, którzy z niej skorzystali, wysyłając zgłoszenie w czwartek.

Informuje o tym Euronews.

Przypomnijmy, że w sieci krąży nagranie, na którym prawdopodobnie uchwycono członków meksykańskich karteli narkotykowych biorących udział w działaniach wojennych na Ukrainie. Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oświadczyła, że władze zweryfikują autentyczność nagrania. Według niej Meksykanie mogli zostać zwerbowani przez prywatne struktury wojskowe, armię lub rząd.

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