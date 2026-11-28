Polska przedłużyła o kolejne 90 dni obowiązywanie strefy buforowej wzdłuż granicy z Białorusią. Nowe ograniczenia wejdą w życie 30 listopada i będą obowiązywać w grudniu, styczniu i lutym.

Będzie to już dziesiąte przedłużenie zakazu przebywania w strefie przygranicznej, która bezpośrednio przylega do granicy polsko-białoruskiej.

W polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uzasadniono tę decyzję utrzymującym się zagrożeniem związanym z presją migracyjną na tym odcinku granicy.

Według danych polskich władz od początku 2026 roku do 8 listopada odnotowano 482 próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej od strony Białorusi.

Źródło: RMF24.

Polska planuje utworzyć strefę zakazu lotów wzdłuż wschodniej granicy, w szczególności w pobliżu Ukrainy. Oczekuje się, że odpowiednia decyzja może wejść w życie pod koniec grudnia 2026 r. lub na początku stycznia 2027 r. W polskim Ministerstwie Obrony wyjaśniają, że pomoże to wojsku szybciej identyfikować zagrożenia powietrzne i podejmować decyzje dotyczące ich przechwytywania.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Warszawa rozważa wydalenie rosyjskiego ambasadora jako jeden z możliwych kroków dyplomatycznych w przypadku dalszych incydentów związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, jednak na razie nie planuje podjęcia takiej decyzji.

Polskie siły zbrojne nie zawsze przechwytują rosyjskie pociski, które naruszają przestrzeń powietrzną kraju. Jeśli cel leci w kierunku lasu lub pola, jego upadek może być mniej niebezpieczny niż zestrzelenie, ponieważ odłamki mogą rozrzucić się na znacznym obszarze.

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