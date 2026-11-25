Польща планує створити безпольотну зону вздовж східного кордону, зокрема поблизу України. Очікується, що відповідне рішення може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. У польському Міноборони пояснюють, що це допоможе військовим швидше визначати повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їхнього перехоплення.

Про плани створити таку зону заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За словами посадовця, йдеться не про закриття всього повітряного простору країни. Безпольотна зона має бути відносно невеликою смугою, розташованою на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів від східного кордону Польщі.

«Нам потрібна безпольотна зона на східному кордоні нашої країни. Ми хочемо, щоб таке положення набуло чинності якомога швидше. Я оцінюю, що це буде можливо наприкінці грудня або на початку січня», — заявив Томчик. За його словами, відповідну постанову вже передали до Урядової програмної групи. Найближчими тижнями документ мають опрацювати. Тобто рішення ще не набуло чинності, а польська влада поки готує необхідні правила.

Як безпольотна зона допоможе польським військовим

У Міноборони Польщі пояснюють, що нові правила мають стати додатковим орієнтиром для військових під час реагування на повітряні загрози. Насамперед це стосується роботи пілотів винищувачів, які стежать за об'єктами, що наближаються до польського повітряного простору або перетинають його.

Томчик навів приклад із повітряним об'єктом, який заходить до Польщі з боку України. Якщо військові бачать його на радарах, знають висоту та швидкість руху, а сам об'єкт входить у визначену безпольотну зону, це може стати однією з підстав для рішення про його знищення. «Це означає, що коли польський пілот-винищувач знає, що літак, наприклад, входить у польський повітряний простір з України, летить на певній висоті, з певною швидкістю та входить у безпольотну зону, відбувається радіолокаційне зображення — це є підставою для збиття такого об'єкта», — пояснив заступник міністра.

Отже, сама наявність безпольотної зони не означатиме автоматичного знищення будь-якого літака чи іншого об'єкта, який опиниться в ній. За словами Томчика, військові мають оцінювати сукупність ознак і даних, перш ніж ухвалювати рішення.

Польща вже змінила правила для пілотів

Томчик також нагадав, що приблизно за два місяці до цієї заяви Польща змінила процедури реагування на повітряні загрози. Раніше пілоти мали обов'язково візуально ідентифікувати невідомий об'єкт, перш ніж ухвалювати рішення щодо нього.

Тепер польські військові перейшли до так званої позитивної ідентифікації. Це означає, що для оцінки загрози враховують не лише те, що пілот може побачити безпосередньо, а й інші дані. Зокрема, інформацію з радарів, висоту, швидкість, напрямок руху та інші характеристики об'єкта. За словами заступника міністра, такий підхід дає змогу швидше реагувати в ситуаціях, коли часу на додаткову перевірку може бути обмаль.

Варшава хоче поширити правила на східний фланг НАТО

Польща планує не лише запровадити безпольотну зону на власному кордоні, а й переконати союзників по НАТО діяти за подібними правилами. Йдеться про весь східний фланг Альянсу. Томчик заявив, що Варшава закликатиме інші країни НАТО запровадити аналогічний підхід до реагування на повітряні загрози. За його словами, Польща вже стала однією з перших країн, які змінили відповідні процедури, а згодом до цього почали долучатися й держави Балтії.

Таким чином, польська влада хоче посилити контроль над повітряним простором поблизу східних кордонів країни. Якщо постанову ухвалять у заплановані строки, нова безпольотна зона може запрацювати вже наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. Про це повідомляє польське видання Interia.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

У Польщі заявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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