Польша планирует создать бесполетную зону вдоль восточной границы, в частности вблизи Украины. Ожидается, что соответствующее решение может вступить в силу в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. В польском Минобороны поясняют, что это поможет военным быстрее выявлять воздушные угрозы и принимать решения об их перехвате.

О планах создать такую зону заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. По словам чиновника, речь идет не о закрытии всего воздушного пространства страны. Бесполетная зона должна представлять собой относительно небольшую полосу, расположенную на расстоянии от нескольких до нескольких десятков километров от восточной границы Польши.

«Нам нужна бесполетная зона на восточной границе нашей страны. Мы хотим, чтобы это постановление вступило в силу как можно скорее. По моим оценкам, это будет возможно в конце декабря или в начале января», — заявил Томчик. По его словам, соответствующее постановление уже передано в правительственную программную группу. В ближайшие недели документ должен быть проработан. То есть решение еще не вступило в силу, а польские власти пока готовят необходимые правила.

Как бесполетная зона поможет польским военным

В Минобороны Польши объясняют, что новые правила должны стать дополнительным ориентиром для военных при реагировании на воздушные угрозы. Прежде всего это касается работы пилотов истребителей, которые следят за объектами, приближающимися к польскому воздушному пространству или пересекающими его.

Томчик привёл пример с воздушным объектом, который заходит в Польшу со стороны Украины. Если военные видят его на радарах, знают высоту и скорость движения, а сам объект входит в определенную зону запрета полетов, это может стать одним из оснований для принятия решения о его уничтожении. «Это означает, что когда польский пилот-истребитель знает, что самолет, например, входит в польское воздушное пространство с территории Украины, летит на определенной высоте, с определенной скоростью и входит в зону, запретную для полетов, появляется радиолокационное изображение — это является основанием для сбивания такого объекта», — пояснил заместитель министра.

Таким образом, само наличие зоны запрета на полёты не будет означать автоматического уничтожения любого самолёта или другого объекта, который окажется в ней. По словам Томчика, военные должны оценивать совокупность признаков и данных, прежде чем принимать решение.

Польша уже изменила правила для пилотов

Томчик также напомнил, что примерно за два месяца до этого заявления Польша изменила процедуры реагирования на воздушные угрозы. Ранее пилоты должны были обязательно визуально идентифицировать неизвестный объект, прежде чем принимать решение по нему.

Теперь польские военные перешли к так называемой положительной идентификации. Это означает, что для оценки угрозы учитывают не только то, что пилот может увидеть непосредственно, но и другие данные. В частности, информацию с радаров, высоту, скорость, направление движения и другие характеристики объекта. По словам заместителя министра, такой подход позволяет быстрее реагировать в ситуациях, когда времени на дополнительную проверку может быть мало.

Варшава хочет распространить правила на восточный фланг НАТО

Польша планирует не только ввести бесполетную зону на своей границе, но и убедить союзников по НАТО действовать по аналогичным правилам. Речь идет обо всем восточном фланге Альянса. Томчик заявил, что Варшава будет призывать другие страны НАТО внедрить аналогичный подход к реагированию на воздушные угрозы. По его словам, Польша уже стала одной из первых стран, изменивших соответствующие процедуры, а впоследствии к этому начали присоединяться и страны Балтии.

Таким образом, польские власти хотят усилить контроль над воздушным пространством вблизи восточных границ страны. Если постановление будет принято в запланированные сроки, новая бесполетная зона может заработать уже в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го. Об этом сообщает польское издание Interia.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

В Польше заявили, что предупреждение о нарушении воздушного пространства российскими объектами было отправлено до их падения, а не после, как сообщалось ранее.

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