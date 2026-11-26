В среду в 12 странах Европы провели более 300 обысков в рамках операции по борьбе с организованной финансовой преступностью.

Задержаны 21 подозреваемый, к рейдам были привлечены более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Следователи подозревают преступную организацию в отмывании не менее 120 млн евро через мошенническую схему и сеть из 22 фиктивных компаний в Германии, которые выставляли счета за услуги, фактически не оказанные.

Также фигурантов подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму не менее 18,9 млн евро. В ходе обысков были изъяты документы, носители информации, наличные деньги, ювелирные изделия и автомобили премиум-класса.

Источник: dpa.

Полиция Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах сообщила о разоблачении группировки, которая вербовала людей для открытия банковских счетов и цифровых кошельков, а впоследствии получала контроль над ними. По данным правоохранительных органов, эти счета использовались в схеме инвестиционного мошенничества и для перевода средств, полученных в результате мошеннических действий.

В Германии Commerzbank, Deutsche Bank и Немецкая ассоциация сберегательных банков (DSGV) создали совместную компанию для противодействия отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Её задачей будет более раннее выявление подозрительных денежных потоков между различными учреждениями и обмен информацией о возможном мошенничестве в отношении частных и корпоративных клиентов.

В Испании раскрыли международную преступную сеть, которая использовала украинских женщин для отмывания денег. Злоумышленники оформляли на них банковские счета и проводили через них финансовые операции на азартных онлайн-платформах. В результате спецоперации задержаны 12 участников схемы и заблокировано более сотни счетов в разных странах.

Читай нас в