W środę w 12 krajach Europy przeprowadzono ponad 300 przeszukań w ramach operacji przeciwko zorganizowanej przestępczości finansowej.

Zatrzymano 21 podejrzanych, a w akcjach wzięło udział ponad 3 tysiące funkcjonariuszy organów ścigania.

Śledczy podejrzewają organizację przestępczą o pranie co najmniej 120 mln euro poprzez oszukańczy schemat oraz sieć 22 fikcyjnych firm w Niemczech, które wystawiały faktury za usługi, które w rzeczywistości nie zostały wykonane.

Osoby te są również podejrzane o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę co najmniej 18,9 mln euro. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumenty, nośniki danych, gotówkę, biżuterię oraz samochody klasy premium.

Źródło: dpa.

Policja w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowała o wykryciu grupy, która rekrutowała osoby do otwierania rachunków bankowych i portfeli cyfrowych, a następnie przejmowała nad nimi kontrolę. Według organów ścigania konta te były wykorzystywane w ramach oszustw inwestycyjnych oraz do przekazywania środków uzyskanych w wyniku oszukańczych działań.

W Niemczech Commerzbank, Deutsche Bank oraz Niemieckie Stowarzyszenie Banków Oszczędnościowych (DSGV) utworzyły wspólną spółkę mającą na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i innym przestępstwom finansowym. Jej zadaniem będzie wcześniejsze wykrywanie podejrzanych przepływów pieniężnych między różnymi instytucjami oraz wymiana informacji o potencjalnych oszustwach dotyczących klientów prywatnych i korporacyjnych.

W Hiszpanii ujawniono międzynarodową siatkę przestępczą, która wykorzystywała Ukrainki do prania brudnych pieniędzy. Sprawcy zakładali na ich nazwisko konta bankowe i przeprowadzali za ich pośrednictwem operacje finansowe na internetowych platformach hazardowych. W wyniku operacji specjalnej zatrzymano 12 uczestników tego procederu i zablokowano ponad sto rachunków w różnych krajach.

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